Νέο πρόβλημα τραυματισμού στη Μπάγερν Μονάχου, καθώς ο Αλφόνσο Ντέιβις ταλαιπωρείται με θέμα στο γόνατο που αναμένεται να τον αφήσει στα πιτς για αρκετές εβδομάδες.

Οι ατυχίες με τους τραυματισμούς συνεχίζονται στη Μπάγερν Μονάχου. Μετά το σοβαρό πρόβλημα του Κίνγκσλεϊ Κομάν που αναμένεται να τον θέσει εκτός δράσης για τους επόμενους τρεις μήνες, σειρά πήρε πλέον και ο Αλφόνσο Ντέιβις.

Ο Καναδός αριστερός μπακ έγινε αναγκαστική αλλαγή στον αγώνα κόντρα στην Γκλάντμπαχ και οι εξετάσεις τελικά επιβεβαίωσαν τραυματισμό! Στο ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε η Μπάγερν έγινε γνωστό πως ο Ντέιβις υπέστη διάταση συνδέσμων στο αριστερό του γόνατο, κάτι που μεταφράζεται σε απουσία αρκετών εβδομάδων.

Δίχως πάντως περισσότερες λεπτομέρειες ο ακριβής χρόνος αποθεραπείας δεν μπορεί να εξακριβωθεί, αν και η «BILD» υποστηρίζει πως ο 23χρονος θα μείνει στα πιτς για τρεις με τέσσερις εβδομάδες

Όλα αυτά τη στιγμή που στο Μόναχο έχουν χάσει ήδη με τραυματισμό τους Κομάν, Ουπαμεκανό, Κίμιχ, Λάιμερ και Σαρ, ενώ απουσιάζει και ο Κιμ λόγω των υποχρεώσεών του με την Νότια Κορέα στο Asia Cup.

ℹ️ Alphonso Davies suffered a ligament strain in his left knee during Bayern’s 3-1 Bundesliga win at home to Borussia Mönchengladbach.



Get well soon, Phonzy! 🙏#MiaSanMia