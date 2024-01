Η μορφή του αξέχαστου Φραντς Μπεκενμπάουερ ξεχώρισε κατά την είσοδο των ομάδων στην αναμέτρηση ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και τη Χόφενχαϊμ.

Πριν λίγες ημέρες, η Μπάγερν Μονάχου έγραψε πως δεν θα ήταν ποτέ ο σύλλογος που είναι χωρίς τον Φραντς Μπεκενμπάουερ. Και δεν θα μπορούσε να τον ξεχάσει ποτέ, πόσω μάλλον λίγο καιρό αφού άφησε την τελευταία του πνοή. Οι Βαυαροί τίμησαν τη μνήμη του δικού τους Αυτοκράτορα πριν την έναρξη του ματς κόντρα στη Χόφενχαϊμ, αναδεικνύοντας τη σημασία του για το σημερινό τους status.

Οι δύο ομάδες βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο υπό τους ήχους του τραγουδιού του «Gute Freunde», με video στις γιγαντοοθόνες και ένα τεράστιο πανό με τη μορφή του στο χορτάρι.

Εκτός αυτών, η «Allianz Arena» έφερε με τον φωτισμό της το όνομά του στο εξωτερικό της, ενώ οι φανέλες των παικτών της Μπάγερν έγραφαν τη φράση «Ευχαριστούμε Φραντς».

Bayern Munich is dedicating tonight’s Bundesliga match to the memory of ’Kaiser’ Franz Beckenbauer



- A minute’s silence

- Black armbands

- Special jerseys

- Videos on stadium screen

- Beckenbauer’s own song ‘Gute Freunde’ will be played#DankeFranz #FCBayern pic.twitter.com/tkOAEd0FEI