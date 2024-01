Η Μπάγερν Μονάχου θέλει να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη επιμνημόσυνη δέηση που έχει γίνει ποτέ για να τιμήσει το θρύλο της Φραντζ Μπεκενμπάουερ!

Η Μπάγερν Μονάχου θρηνεί την απώλεια του θρύλου της Φραντζ Μπεκενμπάουερ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 78 ετών την Δευτέρα.

Οι Βαυαροί μάλιστα σχεδιάζουν ένα μεγαλοπρεπές «αντίο» για τον Κάιζερ στην «Allianz Arena», στο στάδιο των 75.000 θεατών, που δεν θα υπήρχε χωρίς την ύπαρξη του εκλείποντος, όπως δήλωσε ο Ρουμενίγκε.

Ο άλλοτε συμπαίκτης του Μπεκενμπάουερ, Καρλ-Χάινς Ρουμενίγκε, έχει ήδη έρθει σε επικοινωνία με τον νυν πρόεδρο της Μπάγερν, Ούλι Χένες με σκοπό να διοργανωθεί η μεγαλύτερη επιμνημόσυνη δέηση που έχει σημειωθεί ποτέ.

Σήμερα θα γίνουν οι τελικές συζητήσεις για να διευθετηθεί το πότε και το πώς θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο «αντίο» σ' έναν παγκόσμιο θρύλο.

Μάλιστα, μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της Μπάγερν Μονάχου, ο Ρουμενίγκε δήλωσε:

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος. Ο Φραντς Μπεκενμπάουερ ξανάγραψε την ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου και άφησε το σημάδι του σ' αυτήν για πάντα.

Ήταν ο αρχηγός μου στη Μπάγερν Μονάχου, ο προπονητής μου στην εθνική ομάδα, ο πρόεδρό μας στη Μπάγερν - και σε όλους αυτούς τους ρόλους δεν ήταν μόνο επιτυχημένος αλλά μοναδικός.

Ως άνθρωπος, εντυπωσίαζε με το σεβασμό του για όλους τους ανθρώπους, γιατί όλοι ήταν ίσοι στα μάτια του Φραντζ. Το γερμανικό ποδόσφαιρο έχασε τη μεγαλύτερη μορφή στην ιστορία του. Θα μας λείψει. Ευχαριστώ για όλα, αγαπητέ Φραντζ».

