Ακόμα μια σεζόν με τον Τόμας Μίλερ στη Μπάγερν, καθώς οι Βαυαροί ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Πρόκειται αδιαμφισβήτητα για έναν από τους σύγχρονους θρύλους της Μπάγερν. Μια φιγούρα που έχει συνδεθεί με όλες τις επιτυχίες των Βαυαρών από το 2009 και μετά και η οποία θα συνεχίσει να γράφει την ιστορία της με τον γερμανικό σύλλογο.

Ο λόγος φυσικά για τον Τόμας Μίλερ, ο οποίος στα 33 του χρόνια παραμένει σημαντικό στέλεχος για τη Μπάγερν και ανταμείφθηκε με πρόταση για νέο συμβόλαιο!

Όπως έγινε γνωστό οι δυο πλευρές θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί μέχρι το καλοκαίρι του 2025, με τον Γερμανό έτσι να συμπληρώνει 16 ολόκληρα χρόνια στην πρώτη ομάδα των Βαυαρών.

Αν και φυσιολογικά τα τελευταία χρόνια η επιρροή του στο γήπεδο έχει συρρικνωθεί, τη φετινή σεζόν έχει μετρήσει 18 συμμετοχές με δυο γκολ και πέντε ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

🤳 "My 25th season at FC Bayern."



A special message from @esmuellert_ 💌#Müller25 #MiaSanMia pic.twitter.com/8sbcD0qYDY