Σε επικοινωνία με τον Ρόναλντ Αραούχο ήρθε ο Τόμας Τούχελ, με τον Γερμανό να τονίζει στον Ουρουγουανό στόπερ ότι τον θέλει στην Μπάγερν σαν «τρελός»!

Έτοιμη να επισημοποιήσει το ενδιαφέρον της για τον Ρόναλντ Αραούχο είναι η Μπάγερν. Σύμφωνα με το γερμανικό «Sky» οι Βαυαροί θέλουν εδώ και τώρα τον Ουρουγουανό κεντρικό αμυντικό της Μπαρτσελόνα

Όπως αποκαλύπτουν οι Γερμανοί, ο ίδιος ο Τόμας Τούχελ επικοινώνησε με τον Αραούχο και του εξέφρασε την επιθυμία του να τον έχει στην ομάδα, ακόμα και μέσα στον Γενάρη που έρχεται. Η Μπάγερν θέλει σαν «τρελή» τον 24χρονο και ο Τούχελ φέρεται να είπε στον Αραούχο ότι εάν δώσει εκείνος το «οκ», τότε ο σύλλογος θα κινηθεί με επίσημη πρόταση μέσα στις επόμενες εβδομάδες, έχοντας τη διάθεση να φτάσει σε υπέρογκα ποσά για να έρθει σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα.

Βέβαια, μόνο εύκολη δεν μπορεί να θεωρηθεί η μεταγραφή. Ο Αραούχο έχει ρήτρα ύψους 1 δισ. ευρώ με την Μπαρτσελόνα, η οποία δεν θέλει ούτε καν να μπει σε συζητήσεις τη δεδομένη στιγμή.

Μάλιστα, τα ισπανικά Μέσα τονίζουν ότι οι «μπλαουγκράνα» γνωστοποίησαν στην Μπάγερν ότι εάν θέλει τον Αραούχο, θα πρέπει να σπάσει τη ρήτρα, καθώς το κλαμπ δεν είναι διατεθειμένο να συζητήσει για τον καλύτερο κεντρικό αμυντικό της ομάδας του Τσάβι.

