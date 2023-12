Τον Τζέιντον Σάντσο θέλει να πάρει πίσω στη Βεστφαλία η Ντόρτμουντ, η οποία προσφέρει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Ντόνιελ Μάλεν.

Η Ντόρτμουντ θέλει διακαώς να πάρει πίσω στο «Signal Iduna Park» τον Τζέιντον Σάντσο και προσφέρει ως αντάλλαγμα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Ντόνιελ Μάλεν.

Σύμφωνα με την «Build» οι Κόκκινοι Διάβολοι είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ολλανδού στράικερ της Μπορούσια, ο οποίος κοστολογείται γύρω στα 24 εκατ. ευρώ.

Ο Μάλεν την τρέχουσα σεζόν σε συνολικά 18 αγώνες με την Ντόρτμουντ, έχει σκοράρει πέντε φορές.

