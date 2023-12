Το 2015, η Μπάγερν είχε ενδιαφερθεί για τους Κέβιν Ντε Μπρόινε, Ιλκάι Γκουντογκάν και Ραχίμ Στέρλιγνκ, ωστόσο μετά από απόφαση του Πεπ Γκουαρδιόλα, οι Βαυαροί δεν προχώρησαν στις μεταγραφές τους. Ένα καλοκαίρι αργότερα, ο Καταλανός είχε στα χέρια του και τους τρεις ποδοσφαιριστές, ως προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι.

Τρία χρόνια έμεινε στην Μπάγερν ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Μπορεί να μην κατάφερε να κατακτήσει το Champions League, ωστόσο με τον Καταλανό οι Βαυαροί κατάφεραν να εξελίξουν το ποδόσφαιρο και τον τρόπο παιχνιδιού τους, παίζοντας πολλές φορές σε εντελώς... άλλες διαστάσεις.

Το 2015, έγινε γνωστό ότι ο Γκουαρδιόλα θα αποχωρούσε το καλοκαίρι του 2016 από την Μπάγερν με προορισμό τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Καταλανός ήθελε να δοκιμάσει κάτι νέο και να προπονήσει στα γήπεδα της Premier League, με την Μπάγερν να μην τον εμποδίζει.

Το κακό για τους Βαυαρούς ωστόσο, ήταν το ότι ο Γκουαρδιόλα είχε ήδη ξεκινήσει να σχεδιάζει τη Μάντσεστερ Σίτι, όσο ήταν ακόμα κάτοικος Μονάχου. Πιο συγκεκριμένα, μέσα στο 2015, τα γερμανικά Μέσα είχαν γνωστοποιήσει ότι η Μπάγερν εξέταζε τους Κέβιν Ντε Μπρόινε, Ιλκάι Γκουντογκάν και Ραχίμ Στέρλινγκ. Ο Βέλγος έβγαζε μάτια με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ, ο Γερμανός ήταν έτοιμος για το κάτι παραπάνω, ενώ ο Άγγλος έμοιαζε με το next big thing του αγγλικού ποδοσφαίρου,

Ωστόσο, λίγο μετά την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου του καλοκαιριού, οι Βαυαροί αποφάσισαν να μην εξετάσουν περαιτέρω τις τρεις περιπτώσεις.

Έτσι, η Μάντσεστερ Σίτι το εκμεταλλεύτηκε και μέσα στο καλοκαίρι κατάφερε να αποκτήσει τους Κέβιν Ντε Μπρόινε και Ραχίμ Στέρλινγκ, με τον Γκουντογκάν να γίνεται κάτοικος Μάντσεστερ μαζί με τον Γκουαρδιόλα το καλοκαίρι του 2016. Ένα πολύ καλά σχεδιασμένο πλάνο του Γκουαρδιόλα ή για μια απλή σύμπτωση.