Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο Μόναχο τις τελευταίες ώρες φαίνεται πως οδηγούν στην αναβολή του Μπάγερν - Ουνιόν Βερολίνου, καθώς η «Allianz Arena» έχει... φορέσει τα λευκά της.

Είναι η εποχή που η Γερμανία ντύνεται στα λευκά από το χιόνι. Το Μόναχο είναι μια από τις περιοχές που σχεδόν κάθε χρόνο έχει να αντιμετωπίσει τις ακραίες καιρικές συνθήκες, με το χιόνι να έχει καλύψει και φέτος όλη την πόλη.

Σύμφωνα μάλιστα με τα γερμανικά Μέσα, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες ώρες στο Μόναχο, αναμένεται να οδηγήσουν σε αναβολή την αναμέτρηση της Μπάγερν με την Ουνιόν Βερολίνου. Όπως τονίζουν στη Γερμανία, η κυβέρνηση της χώρας έχει ζητήσει την προσοχή των κατοίκων του Μονάχου για τις προσεχές ώρες, με τον βαθμό κινδύνου να φτάνει στο μέγιστο και τη σκάλα νούμερο 3.

Όπως όλα δείχνουν, η αναμέτρηση της Μπάγερν στη... λευκή «Allianz Arena» θα αναβληθεί, με τη διοργανώτρια αρχή της Bundesliga να αναμένεται να το ανακοινώσει μέσα στις επόμενες ώρες.

🚨🇩🇪 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Bayern Munich vs Union Berlin about to be cancelled. Discussions are underway.



There is snow weather chaos in the city, reports @altobelli13. ❄️



This is Allianz Arena this morning! ⬇️ pic.twitter.com/6bqtnXFLUk