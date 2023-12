Στις μεγάλες διαφορές ανάμεσα στην Μπάγερν και την Παρί Σεν Ζερμέν και στις απαιτητικές προσωπικότητες που συνάντησε στο διάστημα που βρισκόταν στη Γαλλία, στάθηκε ο Τόμας Τούχελ.

Μπορεί να έχει συμπληρώσει μόλις οκτώ μήνες ο Τόμας Τούχελ στο Μόναχο, ωστόσο ήδη ο Γερμανός έχει ξεχωρίσει κάποιες σημαντικές διαφορές συγκριτικά με την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο άλλοτε προπονητής των Τσέλσι και Ντόρτμουντ μίλησε στο συνέδριο της ISPO και στάθηκε στις διαφορές ανάμεσα στους πάγκους των Βαυαρών και των Παριζιάνων, κάνοντας ειδική αναφορά στις προσωπικότητες που είχε να διαχειριστεί στη γαλλική πρωτεύουσα.

Μάλιστα, ο Τούχελ έριξε και το «καρφί» του προς την Παρί, καθώς δήλωσε ότι όταν του αναφέρουν για μια απαράδεκτη συμπεριφορά ενός ποδοσφαιριστή της Μπάγερν, γελάει καθώς θυμάται τι είχε να αντιμετωπίσει στο Παρίσι...

«Στο Παρίσι, οι κανόνες είναι τελείως διαφορετικοί από αυτούς στη Γερμανία. Αυτό με βοηθάει να καταλαβαίνω καλύτερα τους παίκτες μου. Όταν ακούω στη Μπάγερν ότι συγκεκριμένη συμπεριφορά ενός παίκτη είναι απαράδεκτη, με κάνει να γελάω γιατί λέω στον εαυτό μου: "Δεν φαντάζεσαι τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε στην Παρί», δήλωσε ο Τόμας Τούχελ για τη δύσκολη κατάσταση στο Παρίσι.

ISPO Munich 2023 is a wrap! 🎉



And day 3 was just as amazing as day 1&2. One of the reasons was Thomas Tuchel as our last main speaker and closing speech on top. 🎤#ISPO #ISPOMunich2023 #acceleratingsports #newperspectivesonsports pic.twitter.com/7Y6wkpll6I