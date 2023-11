Μεγάλη ένταση επικράτησε έξω από το «Deutsche Bank Park», στο οποίο ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενηθεί σε λίγες ημέρες, πριν την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης και τη Στουτγκάρδη.

Άναψαν για τα καλά τα... αίματα στη Φρανκφούρτη! Λίγες μέρες πριν φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ για το Europa Conference League (30/11), η Άιντραχτ τέθηκε αντιμέτωπη με τη Στουτγκάρδη για την Bundesliga, σε μια αναμέτρηση που στιγματίστηκε από επεισόδια.

Πριν την έναρξη του αγώνα, οπαδοί των Αετών συγκρούστηκαν έξω από το «Deutsche Bank Park» με τις αστυνομικές δυνάμεις, εξαπολύοντας μάλιστα καπνογόνα και άλλα αντικείμενα προς το μέρος των Αρχών, με την ένταση να είναι μεγάλη.

Eintracht Frankfurt lads clashed with the police ahead of their match against Stuttgart tonight! 🇩🇪💥 pic.twitter.com/bpsFTCx44f