Ο Χάρι Κέιν πετάει «φωτιές» στο Μόναχο και «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο με τη φανέλα της Μπάγερν.

Ασυγκράτητος δείχνει ο Χάρι Κέιν με τη φανέλα της Μπάγερν. Οι Βαυαροί δαπάνησαν το καλοκαίρι 95 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνουν δικό τους από την Τότεναμ και ήδη ο Άγγλος killer κάνει απόσβεση, σκοράροντας το ένα γκολ πίσω από το άλλο.

Ο 31χρονος επιθετικός ήταν για ακόμη μια φορά ο ήρωας της Μπάγερν, καθώς με δικό του γκολ, οι Βαυαροί επικράτησαν της Κολωνίας με 1-0 και πάτησαν ξανά κορυφή, περιμένοντας το αποτέλεσμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο πρώην αρχηγός της Τότεναμ έχει ήδη κάνει τους ανθρώπους της Μπάγερν να ξεχάσουν τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι που αποχώρησε πριν από δύο καλοκαίρια για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα, με τον Άγγλο να μετράει 22 γκολ σε 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Το πιο εντυπωσιακό ωστόσο, είναι το στατιστικό που δείχνει ότι ο Κέιν έχει καταφέρει να ξεπεράσει την «rookie» επίδοση του «Λέβα» στο Μόναχο, σε επίπεδο πρωταθλήματος. Σε μόλις 12 συμμετοχές που μετράει στο γερμανικό πρωτάθλημα, ο Κέιν έχει ήδη σκοράρει 18 γκολ, αφήνοντας πίσω του την πρώτη σεζόν του Πολωνού επιθετικού στην Μπάγερν, την οποία ολοκλήρωσε με 17 γκολ σε 31 συμμετοχές σε επίπεδο Bundesliga.

Μια επίδοση η οποία μάλιστα είναι καλύτερη από αυτήν των πρώτων σκόρερ της Bundesliga (16) της περασμένης σεζόν!

