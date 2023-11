Τούχελ: «Αν θέλει ο Μπαπέ να έρθει στη Μπάγερν, θα πάω να τον πάρω με το ποδήλατο!»

Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, Τόμας Τούχελ, εξέφρασε ανοιχτά το ενδιαφέρον του για να συνεργαστεί με τον αστέρα της Παρί Σεν Ζερμέν Κιλιάν Μπαπέ.

Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, Τόμας Τούχελ, εξέφρασε ενδιαφέρον για τον Γάλλο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, Κιλιάν Μπαπέ, σε συνέντευξή του στο «Canal Plus», όπως ανέφερε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο έμπειρος τεχνικός ο οποίος προπονούσε τον Μπαπέ κατά τη διάρκεια της θητείας του στην PSG, χαρακτήρισε τον διεθνή ως «εξαιρετικό» και ότι αν ήθελε να αγωνιστεί στους Βαυαρούς θα «πήγαινε να τον πάρει με το ποδήλατο».

«Αν θέλω να υπογράψω τον Μπαπέ; Ναι θέλω, θα παίξει για εμάς, είναι ξεκάθαρο αυτό», ανέφερε αστειευόμενος.. «Είναι φανταστικός παίκτης. Αν θέλει να έρθει στην Μπάγερν, θα πάω να τον φέρω με ποδήλατο, αλλά δεν νομίζω ότι θέλει να έρθει», πρόσθεσε.

Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να απέσυρε το ενδιαφέρον της την περασμένη εβδομάδα, ανοίγοντας την πόρτα για μια πιθανή μετακίνηση στην Μπάγερν ή τη Λίβερπουλ, για την οποία ο Μπαπέ έχει εκφράσει στο παρελθόν κάποιο ενδιαφέρον.

🔴 Thomas Tuchel: “Do I want to sign Kylian Mbappé? Yes yes, he's going to play for us, that’s clear (laughs)”.



“He’s extraordinary. If he wants to come, I’ll go pick him up by bike! But I think that's not going to be reality”, told Canal Plus. pic.twitter.com/ci6xhoyelf