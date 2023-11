Η Λεβερκούζεν συνεχίζει να... τρελαίνει κόσμο και με τους 31 βαθμούς που συγκέντρωσε σε 11 αγωνιστικές ισοφάρισε το καλύτερο ξεκίνημα ομάδας στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Τέτοιο ξεκίνημα... μόνο η Μπάγερν είχε καταφέρει στο παρελθόν. Ακόμα ωστόσο κι αν δεν διαθέτει τη λάμψη και τους παίκτες των Βαυαρών, η συγκλονιστική Λεβερκούζεν χαράσσει τον δικό της δρόμο προς τη δόξα.

Με την άνετη τεσσάρα απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου, το σύνολο του Τσάμπι Αλόνσο έφτασε τους 31 βαθμούς στην 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της Μπάγερν του Πεπ Γκουαρδιόλα σε αυτό το στάδιο της σεζόν από την αγωνιστική περίοδο 2015/2016.

Πρόκειται λοιπόν για το κορυφαίο ξεκίνημα που έχει κάνει ποτέ ομάδα στην ιστορία του γερμανικού πρωταθλήματος, το οποίο μεταφράζεται σε δέκα νίκες και μόλις μια ισοπαλία (κόντρα στη Μπάγερν στο Μόναχο) σε αυτές τις 11 αγωνιστικές.

