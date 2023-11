Ο προπονητής της Μπάγερν, Τόμας Τούχελ, απάντησε με καυστικό τρόπο στον Λόταρ Ματέους.

Ο Τόμας Τούχελ δεν είναι ο τύπος που... μασάει τα λόγια του και το επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά. Απευθυνόμενος στον θρύλο της Μπάγερν Μονάχου Λόταρ Ματέους που άσκησε δριμεία κριτική αυτή την εβδομάδα μετά τον ντροπιαστικό αποκλεισμό στο Κύπελλο Γερμανίας από την ομάδα της τρίτης κατηγορίας Σααρμπρίκεν (2-1), ο προπονητής των Βαυαρών απάντησε ευθέως.

«Για ομάδα χωρίς πρόοδο κι η οποία βιώνει μια δύσκολη κατάσταση στο εσωτερικό της, τα πράγματα ήταν καλά σήμερα. Για τα υπόλοιπα, μπορείτε να τα μάθετε από τους ειδικούς Ντίντι (Ντίτμαρ Χάμαν) και Λόταρ (Ματέους)», είπε συγκεκριμένα μετά την εμφατική νίκη της ομάδας του επί της Ντόρτμουντ (4-0)!

