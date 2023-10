Οι παίκτες της Λειψίας έπαιξαν «πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί» για μια εκτέλεση φάουλ

Παίζοντας «πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί» αποφάσισαν να λύσουν τον... γρίφο του εκτελεστή φάουλ οι Ντάβιντ Ράουμ και Λουίς Οπέντα, στο τελευταίο παιχνίδι της Λειψίας με τον Ερυθρό Αστέρα.

Η Λειψία κατάφερε να επικρατήσει του Ερυθρού Αστέρα με 3-1 και να κάνει ένα μεγάλο και αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση της στους «16» του Champions League. Οι ποδοσφαιριστές του Ρόσε δείχνουν να το απολαμβάνουν και το κλίμα που επικρατεί είναι άκρως θετικό.

Αυτό αποδείχθηκε και σε ένα από τα φάουλ που κέρδισαν οι «ταύροι» απέναντι στους Σέρβους. Τόσο ο Λουίς Οπέντα, όσο και ο Ντάνιβτ Ράουμ, ήθελαν να αναλάβουν την εκτέλεση. Δεν χρειάστηκε ωστόσο να ανέβουν οι τόνοι και να ξεκινήσουν την γκρίνια, καθώς οι δύο ποδοσφαιριστές του Ρόσε βρήκαν τη λύση.

Μια... παρτίδα «πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί» ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι δύο παίκτες της Λειψίας έβαλαν τέλος στο ερώτημα για το ποιος θα εκτελέσει το φάουλ. Ο Βέλγος επιθετικός ήταν αυτός που τελικά επικράτησε και μάλιστα λίγο έλειψε να σκοράρει με την εκτέλεση του.

😅 When you need to decide the free-kick taker 🪨📃✂️#UCL pic.twitter.com/X6DIP2nyEo