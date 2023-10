Ο Λιρόι Σανέ βρίσκεται σε φοβερή κατάσταση, σκορπάει τον τρόμο στις αντίπαλες άμυνας και ανεβάζει το επίπεδο της επιθετικής γραμμής του Τόμας Τούχελ.

Ήταν τον περασμένο Απρίλιο, όταν ο Λιρόι Σανέ πρωταγωνιστούσε σε ένα περιστατικό μαζί με τον Σαντιό Μανέ. Οι δυο τους είχαν πιαστεί στα χέρια μετά την ήττα από τη Μάντσεστρερ Σίτι με 3-0, με τον Σενεγαλέζο μάλιστα να χτυπά στο πρόσωπο τον Γερμανό -τότε- συμπαίκτη του στην Μπάγερν.

Η αγωνιστική κατάσταση του Γερμανού την περασμένη σεζόν, σε συνδυασμό με το συγκεκριμένο συμβάν, τον έφεραν το καλοκαίρι κοντά στην έξοδο του από την «Allianz Arena», ωστόσο ο Τόμας Τούχελ κατάφερε να πείσει τη διοίκηση των Βαυαρών να μείνει στο Μόναχο ο 27χρονος.

Λίγους μήνες αργότερα, ο Γερμανός εξτρέμ μοιάζει να έχει αφήσει πίσω του εκείνη την κακή περίοδο. Ταχύτατος, με φοβερή έκρηξη και αυτοματισμούς που θυμίζουν τον νεαρό ακραίο επιθετικό από τη Γερμανία, όσο αγωνιζόταν στην Premier League με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, πριν τραυματιστεί σοβαρά στον χιαστό του.

Ήδη (σχεδόν) καλύτερος από πέρσι!

«Ο Λιρόι είναι ένας από τους καλύτερους πλάγιους επιθετικούς του κόσμου. Βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση τη δεδομένη στιγμή. Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον επειδή είναι και ένας από τους καλύτερους φίλους μου στην ομάδα. Είναι πραγματικά πολύ διασκεδαστικό να παίζεις μαζί του», τόνισε ο Τζαμάλ Μουσιάλα στα γερμανικά Μέσα.

Η αλήθεια είναι ότι ο Μουσιάλα έχει δίκιο αυτή τη στιγμή, καθώς οι αριθμοί και τα στατιστικά τον δικαιώνουν. Την περασμένη σεζόν, ο 27χρονος εξτρέμ είχε συνολικά 14 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και 7 στην Bundesliga.

Leroy Sané is in ridiculous form in the Bundesliga 💥 pic.twitter.com/qaL8cXuMDQ — B/R Football (@brfootball) October 9, 2023

Ήδη, μέσα σε επτά αγωνιστικές, ο Σανέ έχει καταφέρει να πετύχει 6 γκολ στη φετινή Bundesliga (και ένα στο Champions League), ένα μόλις λιγότερο δηλαδή από όσα πέτυχε την περασμένη αγωνιστική περίοδο σε 32 αναμετρήσεις που αγωνίστηκε στο γερμανικό πρωτάθλημα!

Ο πιο φορμαρισμένος Γερμανός της Ευρώπης

Οι αποδείξεις και τα νούμερα έρχονται για να επιβεβαιώσουν ακόμα περισσότερα τα λεγόμενα του Μουσιάλα. Διότι και με... facts, ο Σανέ είναι ο πιο φορμαρισμένος ποδοσφαιριστής που κατάγεται από τη Γερμανία. Ο 27χρονος έχει το πιο υψηλό rating από όλους τους Γερμανούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, έχοντας μέσο όρο 8.34!

🇩🇪 Germany's highest rated player in Europe's top 5 leagues (400+ mins):



🔥 Leroy Sane - 8.34 https://t.co/WDqcipnfxZ pic.twitter.com/nnI4TaHjVL — WhoScored.com (@WhoScored) October 11, 2023

Μάλιστα, σε έξι από τα τελευταία εννιά παιχνίδια, ο Σανέ έχει καταφέρει να «χτυπήσει» πάνω από «7» στις αξιολογήσεις του, ενώ αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι μόλις για τρίτη φορά στην καριέρα του καταφέρνει να σκοράρει σε τρία σερί παιχνίδια στην Bundesliga.

Leroy Sané signe un énorme début de saison avec le Bayern. 🔥



En 7 journées de Bundesliga, l’Allemand a déjà marqué à 6 reprises. ⚽️



C’est seulement un but de moins que sur l’ensemble de la saison 2022/23 (32 matches).



De belles performances qui lui permettent d'obtenir des… pic.twitter.com/PQDU5XytbL — Actu Foot (@ActuFoot_) October 11, 2023

Leroy Sané has scored in three consecutive Bundesliga games, equalling his personal record (2022 and 2015) [@OptaFranz] pic.twitter.com/QSHvutPmu8 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 8, 2023

Ο καλύτερος ντριμπλέρ του top-5

Μια από τις μεγαλύτερες αρετές του Λιρόι Σανέ, είναι η ικανότητα του στο ένας εναντίον ενός, καθώς ο τρόπος με τον οποίο εκμεταλλεύεται την ταχύτητα και την τεχνική του, είναι... αρκετός για να «χαζέψει» τους αμυντικούς.

Ενδεικτικό είναι και το στατιστικό με τις ντρίμπλες, καθώς ο Σανέ πρόκειται αυτή τη στιγμή για τον καλύτερο ντριμπλέρ των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων, μετρώντας 36 επιτυχημένες προσπάθειες, οκτώ περισσότερες από τον δεύτερο Θαραγόθα που αγωνίζεται στη Γρανάδα.

Players with the most successful dribbles in Europe's top 5 leagues this season:



🇩🇪 Leroy Sane - 36

🇪🇸 Bryan Zaragoza - 28

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Eberechi Eze - 27



[@WhoScored]

pic.twitter.com/RzY7pUuDyv October 12, 2023

Στα «ραντάρ» και των... μεγάλων της Ισπανίας

Οι τρομερές εμφανίσεις του και το γεγονός ότι έχει ήδη μπει στον προτελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, έχουν φέρει και μεγάλο ενδιαφέρον. Σύμφωνα μάλιστα με την «BILD», τόσο η Μπαρτσελόνα, όσο και η Ρεάλ Μαδρίτης, παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις με το συμβόλαιο του Σανέ, την ίδια ώρα που οι άνθρωποι της Μπάγερν έχουν εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του συλλόγου να «δέσει» τον 27χρονο εκρηκτικό εξτρέμ στο Μόναχο.