Όπως δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της η Μπόχουμ, η βαριά ήττα (7-0) από την Μπάγερν Μονάχου είναι, για τους... λάτρεις της στατιστικής, οιωνός παραμονής στην Bundesliga.

Απίθανη η ομάδα των social media της Μπόχουμ, που τρόλαρε τον εαυτό της μετά την επτάρα από την Μπάγερν Μονάχου! Οι Βαυαροί έκαναν πάρτι στην «Allianz Arena», ωστόσο αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που επικρατούν 7-0 των Μπλε.

Με το ίδιο σκορ τους είχαν διαλύσει τόσο το 2022, όσο και το 2023, σεζόν όμως που η Μπόχουμ μπόρεσε να παραμείνει στην Bundesliga. Από αυτό το στατιστικό πιάστηκε η τελευταία και μετά την ήττα έγινε viral με... επικό tweet.

Just to let you know: Every time Bayern has beaten us 7-0 in the league, we ended those seasons securing our place in the Bundesliga. 🤷‍♂️



7-0 #FCBBOC