Κέιν: «Στην Τότεναμ αν δεν νικούσαμε μερικά παιχνίδια στη σειρά, δεν ήταν και καταστροφή»

Ο αρχηγός της Αγγλίας και all time scorer της Τότεναμ που πήρε τη μεγάλη απόφαση να μετακομίσει στη Γερμανία για χάρη της Μπάγερν, συνέκρινε την εμπειρία του στους Σπερς με την πίεση που δέχεται στη Βαυαρία.

Ο Χάρι Κέιν έχει σκοράρει τρία γκολ και έχει δώσει μία ασίστ στους τρεις πρώτους αγώνες του στην Μπουντεσλίγκα για την Μπάγερν Μονάχου, αφού έφυγε από την Τότεναμ αυτό το καλοκαίρι σε μια μεταγραφή ύψους 100 εκατομμυρίων λιρών.

«Είναι μια διαφορετική πίεση από αυτό που ένιωθα στην Τότεναμ. Φυσικά, θέλαμε να κερδίσουμε πράγματα, αλλά αν περνούσαν μερικά παιχνίδια χωρίς να κερδίσεις, δεν ήταν καταστροφή. Η αίσθηση στη Μπάγερν είναι ότι πρέπει να κερδίζεις κάθε ένα παιχνίδι», σημείωσε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο προπονητής του στην Αγγλία, Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, είπε ότι η πρόκληση της αλλαγής μπορεί να βελτιώσει τον Χάρι Κέιν και ο αρχηγός συμφωνεί.

«Αυτός ήταν λίγο πολύ ο κύριος λόγος [για την αποχώρηση από τους Σπερς]», τόνισε ο έμπειρος επιθετικός. «Γίνεται πολύς λόγος για τρόπαια και φυσικά θέλω να κερδίζω τρόπαια. Αλλά αυτός δεν ήταν ο μόνος λόγος που πήγα στη Μπάγερν Μονάχου. Ένιωσα ότι έπρεπε να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο αν τελικά ήθελα να βελτιωθώ. Αν θέλω να είμαι δίπλα στους καλύτερους επιθετικούς και καλύτερους παίκτες στον κόσμο, τότε πρέπει να παίζω στο Champions League και να παλεύω για τίτλους. Απλώς ένιωσα ότι η περασμένη σεζόν πήγε καλά για εμένα προσωπικά [σημείωσε 30 γκολ στο πρωτάθλημα] αλλά όχι για τους Σπερς ως ομάδα. Ένιωσα ότι ήρθε η ώρα να κάνω ένα άλλο βήμα και να αποδεχτώ μια άλλη πρόκληση. Αυτό που ένιωσα περισσότερο από τότε που είμαι στην Μπάγερν Μονάχου είναι η πίεση. Δεν είναι μόνο να θέλει κανείς να κερδίσει, είναι να πρέπει να κερδίσεις», πρόσθεσε.

Kane: "We wanted to win at Spurs... but if you went a couple of games without winning it wasn’t a disaster. At Bayern you HAVE to win every game". 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



"After winning 3-1 and 4-0 first two games... there was talk about not being too happy about way we played! Top club mentality". pic.twitter.com/AeOficfCAx