Σύμφωνα με την «Bild», ο Τόμας Τούχελ συνεχίζει να θέλει να ενισχυθεί η ομάδα του στην θέση «6» και ο εκλεκτός του είναι ο Ζοάο Παλίνια της Φούλαμ.

Ο Κρίστιαν Φαλκ της «Bild» αποκάλυψε πως η Μπάγερν συνεχίζει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής της και αυτή τη στιγμή εξετάζει την περίπτωση του Ζοάο Παλίνια, που είναι εκείνος που έχει επιλέξει ο Τόμας Τούχελ.

TRUE✅ Bayern is trying now to get João Palhinha (28, contract Til 2027) from FC Fulham. Thomas Tuchel still wants a new Number 6 @BILD_Sport @altobelli13 @FCBayern @FulhamFC