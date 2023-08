Τόπο στα νιάτα έδωσε η Μπάγερν, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου τερματοφύλακα, Ντάνιελ Περέτζ, με πέντε εκατομμύρια ευρώ από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Με την αποχώρηση του Γιαν Ζόμερ για την Ίντερ και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ακόμα ο Μάνουελ Νόιερ, στη Μπάγερν κινήθηκαν για την απόκτηση ενός νέου τερματοφύλακα και πόνταραν στο νέο αίμα.

Αν και δημοσιεύματα είχαν συνδέσει το σύλλογο του Μονάχου με τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, Ντομινίκ Κοτάρσκι, τελικά οι Βαυαροί προχώρησαν στην απόκτηση του 23χρονου Ισραηλινού γκολκίπερ, Ντάνιελ Περέτζ.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα βάλει στα ταμεία της το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ για την πώληση του νεαρού γκολκίπερ, ο οποίος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο.

Αφού συμφωνήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες ο Περέτζ ταξίδεψε στη Γερμανία μαζί με τον ατζέντη του για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του, με τη Μπάγερν τελικά να ανακοινώνει επίσημα την έναρξη της συνεργασίας τους στα social media.

#ServusDaniel! 👋#FCBayern are delighted to announce the signing of goalkeeper Daniel Peretz 🔴⚪



🔗 https://t.co/Jlb5z6W0di#MiaSanMia pic.twitter.com/xkvBBo62HH