Αντίστροφα μετρά η Μπάγερν για την επισημοποίηση της μεταγραφής του Χάρι Κέιν, ο οποίος υπέγραψε το συμβόλαιό σύμφωνα με το «Sky Sports» και θα βρίσκεται στην αποστολή των Βαυαρών για τον αποψινό (12/8) τελικό του γερμανικού Σούπερ Καπ!

Η μεταγραφή του Χάρι Κέιν στην Μπάγερν Μονάχου μετατράπηκε σε σίριαλ, αλλά αναμένεται να κλείσει σε ρυθμούς... fast track!

Μετά το «πράσινο φως» της Τότεναμ για να ταξιδέψει στη βαυαρική πρωτεύουσα, ο Άγγλος στράικερ πέρασε τις πόρτες του προπονητικού κέντρου των πρωταθλητών Γερμανίας από το βράδυ της Παρασκευής και ολοκλήρωσε τα ιατρικά του τεστ, με το γερμανικό «Sky Sports» να αναφέρει πως το πρωί του Σαββάτου υπέγραψε και το τετραετές συμβόλαιό του.

Έτσι, η επίσημη ανακοίνωση αποτελεί θέμα χρόνου και όπως εκτιμούσαν τα γερμανικά ΜΜΕ, ο Κέιν θα βρίσκεται στην αποστολή της Μπάγερν για τον αποψινό τελικό του γερμανικού Σούπερ Καπ κόντρα στη Λειψία, όπου και θα διεκδικήσει τον παρθενικό τίτλο της καριέρας του στο πρώτο του βράδυ ως παίκτης των Βαυαρών, μετά από δέκα «στείρα» χρόνια στην Τότεναμ.

Harry #Kane, it’s finally done!



➡️ All signed; medical completed ✔️

➡️ Official announcement this morning!



❗️Understand that Kane will be in the squad against @RBLeipzig today. @HKane is a new player of @FCBayern! @SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/K22G9iVGHz