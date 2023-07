Προς Ντόρτμουντ φαίνεται να πλησιάζει ο Μαρσέλ Ζάμπιτσερ, με τους Βεστφαλούς να βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Μπάγερν για την απόκτησή του.

Ανατροπή στην υπόθεση του Μαρσέλ Ζάμπιτσερ φέρνει στο φως της δημοσιότητας μέσα από από τις τελευταίες του πληροφορίες το «Sky Sports Germany».

Συγκεκριμένα στο ρεπορτάζ αναφέρεται μια «στροφή» στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ντόρτμουντ και Μπάγερν για τη μεταγραφή του Ζάμπιτσερ, ο οποίος μετά την σύντομη θητεία του ως δανεικός στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται πως πλησιάζει στους Κιτρινόμαυρους.

Πλέον οι συζητήσεις μεταξύ των δυο πλευρών θεωρούνται προχωρημένες, αν και το γερμανικό Μέσο τονίζει πως το deal δεν πρέπει να θεωρείται ακόμα «τελειωμένο».

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο Αυστριακός μέσος δείχνει να μην βρίσκεται στα πλάνα του Τόμας Τούχελ για τη νέα σεζόν και η Ντόρτμουντ επιχειρεί να του προσφέρει μια χρυσή ευκαιρία... διαφυγής από το Μόναχο.

💥 Excl. News #Sabitzer: Turnaround in the last hours! FC Bayern and @BVB in very good talks NOW. Negotiations between both clubs are advanced.



➡️ Sabitzer was missing the team presentation today because of muscular problems. It’s very unlikely that he will travel with the team… pic.twitter.com/qntMgqNAWi