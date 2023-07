Άφησε την Σάλτσμπουργκ μετά από 17 χρόνια για την Μπάγερν Μονάχου ο Φρόιντ

Επίσημα νέος αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν Μονάχου ο Κριστόφ Φρόιντ.

Η Μπάγερν Μονάχου γνωστοποίησε την πρόσληψη του Κριστόφ Φρόιντ στην θέση του αθλητικού διευθυντή της ομάδας μετά την απομάκρυνση του Χασάν Σαλιχάμιντζιτς. Ο 46χρονος Αυστριακός άφησε την Σάλτσμπουργκ μετά από 17 ολόκληρα χρόνια.

Στην σχεδόν μία... ζωή που πέρασε στην αυστριακή ομάδα την υπηρέτησε από τα πόστα του τιμ μάνατζερ, του αθλητικού συντονιστή, αλλά και του αθλητικού διευθυντή τα οκτώ τελευταία έτη.

Θα αναλάβει τα καθήκοντά του στην Μπάγερν Μονάχου από την 1η του μηνός Σεπτεμβρίου.

ℹ️ FC Bayern have appointed Christoph Freund as the club’s new sporting director as of 1st September 2023. #MiaSanMia