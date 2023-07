Μετά από μια πολύ περίεργη σεζόν η Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται σε διαδικασίας ανασυγκρότησης, με τους ανθρώπους του συλλόγου να εξετάζουν ποιοι παίκτες μπορούν να παραχωρηθούν.

Μετά από μια περίεργη σεζόν η Μπάγερν Μονάχου ξαναστήνει το ρόστερ της με στόχο να παλέψει εκ νέου για το Champions League. Εκτός από τις πιθανές ενισχύσεις στο ρόστερ, οι άνθρωποι του συλλόγου θα προσπαθήσουν να «ελαφρύνουν» και την ομάδα, βάζοντας «πωλητήριο» σε κάποιους από τους υπάρχοντες παίκτες.

Ο Ζοάο Κανσέλο επέστρεψε στη Μάντσεστερ Σίτι μετά τον δανεισμό του στο Μόναχο. Ο Ντάλεϊ Μπλιντ ολοκλήρωσε το συμβόλαιό του και ξεκίνησε μια νέα περιπέτεια στη Ζιρόνα. Επιπλέον, ο Λούκας Ερνάντες έχει μεταγραφεί στην PSG για ένα ποσό κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Τώρα, ένας από τους παίκτες που φαινόταν... ανέγγιχτος θα μπορούσε επίσης να φύγει από την ομάδα της Βαυαρίας. Σύμφωνα με το «Kicker», ο Τζόσουα Κίμιχ θα μπορούσε να μεταγραφεί σε περίπτωση που έρθει μια μεγάλη πρόταση για τον παίκτη.

«Αν έφτανε μια καλή πρόταση για τον Κίμιχ, οι ιθύνοντες της Μπάγερν θα ήταν τουλάχιστον πρόθυμοι να μπουν σε συζητήσεις για τον παίκτη», εξηγεί συγκεκριμένα η εφημερίδα.

In addition to Leon Goretzka, Joshua Kimmich is also no longer untouchable at Bayern. The club's bosses would at least be willing to talk, should they receive a big offer for Kimmich, according to @georg_holzner, @kicker pic.twitter.com/qTMxBxouBI