Σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα, η Μπάγερν Μονάχου απέσπασε το «ναι» του Κάιλ Γουόκερ και τώρα πρέπει να τα βρει με την Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Κρίστιαν Φαλκ αποκάλυψε πως η Μπάγερν Μονάχου συμφώνησε με τον Κάιλ Γουόκερ της Μάντσεστερ Σίτι για το μεταξύ τους συμβόλαιο και πλέον έχοντας τον παίκτη στο πλευρό της θέλει τα να βρει και με τους «πολίτες» προκειμένου να τον κάνει δικό της.

TRUE✅ Bayern has been waiting for this YES: Kyle Walker told Bayern That he wants the Transfer to Munich (First Call Sky). Now Bayern will Start the negotations with Manchester City