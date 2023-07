Η Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει το... πρεσάρισμα στην Τότεναμ και σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports έστειλε νέα πρόταση ύψους 80 εκατομμυρίων για να κάνει δικό της τον Χάρι Κέιν.

Και το σίριαλ γύρω από τον Χάρι Κέιν... καλά κρατεί! Ο Άγγλος φορ τη δεδομένη χρονική στιγμή φαίνεται να ισορροπεί ανάμεσα στην Τότεναμ και την Μπάγερν Μονάχου με τους Βαυαρούς να πιέζουν για την απόκτησή του.

Ήδη ο γερμανικός σύλλογος τα έχει βρει σε όλα με τον ποδοσφαιριστή αλλά για την ολοκλήρωση του deal πρέπει να συμφωνήσει και με τους Σπερς του... θυμωμένου με τη στάση των Βαυαρών Ντάνιελ Λέβι.

❗️Excl. News #Kane: Understand FC Bayern has submitted a second offer now! #COYS



➡️ New offer: €80m + add-ons!



First offer (€70m + add-ons) was rejected.



Harry Kane, he definitely wants to join FC Bayern now! 🔴@SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/f6rUxSVgte