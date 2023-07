Η επιστροφή του Μάνουελ Νόιερ στην αγωνιστική δράση με την Μπάγερν Μονάχου θα καθυστερήσει, καθώς υπέστη επιπλοκή κατά την ανάρρωσή του από τον τραυματισμό στο πόδι.

Ο Μάνουελ Νόιερ τον Δεκέμβρη του 2022 έσπασε το πόδι του, ενώ έκανε σκι με αποτέλεσμα να να χειρουργηθεί και να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν με την Μπάγερν Μονάχου.

Σύμφωνα με το «Sky Sports Germany», ο 37χρονος τερματοφύλακας των Βαυαρών θα καθυστερήσει να επιστρέψει στις προπονήσεις της ομάδας, καθώς αντιμετώπισε μία επιπλοκή στην ανάρρωση από τον τραυματισμό του στο πόδι.

Όπως όλα δείχνουν την επόμενη εβδομάδα ο Νόιερ αναμένεται να υποβληθεί σε νέες εξετάσεις μετά τις διακοπές του για να εκτιμηθεί ο χρόνος που θα χρειαστεί για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Αμφίβολη όπως φαίνεται θα είναι η παρουσία του και στην περιοδεία της Μπάγερν τον Ιούλιο στην Ασία, για την προετοιμασία της ενόψει της νέας σεζόν.

❗️News #Neuer: His comeback has been delayed. He will not join team training next week as originally planned.



➡️ He's also a doubt for the Asia tour at the end of July - current tendency is that he won't be there

➡️ Neuer will undergo new tests next week after his vacation

➡️… pic.twitter.com/vJVercduW0