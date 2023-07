Η Μπάγερ Λεβερκούζεν ανακοίνωσε την μεταγραφή του Γκρανίτ Τσάκα από την Άρσεναλ «εμπνευσμένη» από την ταινία «Apollo 13».

Ο Γκρανίτ Τσάκα αποχώρησε από την Άρσεναλ έπειτα από επτά χρόνια και επέστρεψε στην Bundesliga , για λογαριασμό της Μπάγερ Λεβερκούζεν . Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε με τους Κανονιέρηδες για ένα ποσό στα 25 εκατομμύρια ευρώ και ανακοίνωσε την απόκτηση την απόκτηση του διεθνή Ελβετού μέσου.

Μάλιστα η ανακοίνωση έγινε με... ευρηματικό τρόπο, καθώς συνοδεύτηκε με βίντεο από την ταινία «Apollo 13», στο οποίο δεν περιμένουν την επιστροφή του πληρώματος από το φεγγάρι αλλά την υπογραφή του 30χρονου χαφ. Το συμβόλαιο των δυο πλευρών θα έχει ισχύ έως το 2028.

Με την Άρσεναλ μέτρησε 297 εμφανίσεις, 23 γκολ, 29 ασίστ και σήκωσε δύο FA Cup και άλλα τόσα Community Shield. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 47 συμμετοχές, εννέα γκολ και επτά ασίστ.

