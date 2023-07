Σβάινσταϊγκερ κατά Γκουαρδιόλα: «Αυτό που έγινε στο φινάλε είναι πως χάσαμε τις αξίες μας» (vid)

Ο Μπάστιαν Σβάινσταϊγκερ έριξε τις ευθύνες στον Πεπ Γκουαρδιόλα, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα συνεργάστηκε με τον Μπάστιαν Σβάινσταϊγκερ για δύο χρόνια στην Μπάγερν Μονάχου και κατά καιρούς ο Γερμανός είχε αναφερθεί με τα καλύτερα λόγια για τον νυν προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι.

Αυτή τη φορά ο Σβαϊντσταϊγκερ άλλαξε στάση και στράφηκε εναντίον του Καταλανού τεχνικού. Ο Γερμανός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής παραχώρησε μία άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη στον αγγλικό ραδιοφωνικό σταθμό «Talk Sport», στην οποία κατηγόρησε τον Πεπ για την κρίση στην οποία αντιμετωπίζει το γερμανικό ποδόσφαιρο.

«Όταν ήρθε στη χώρα όλοι είχαν την άποψη ότι πρέπει να παίξουμε αυτού του τύπου το ποδόσφαιρο που θα βασίζεται στις πάσες σε λίγα μέτρα, όμως αυτό που έγινε στο φινάλε είναι πως χάσαμε τις αξίες μας.

Πιστεύω ότι οι άλλες χώρες μας είχαν πάντα στο μυαλό τους ως μία ομάδα πολεμίστρια και μαχητική, που έτρεχε μέχρι το τέλος. Θεωρώ ότι αυτή την αρετή την χάσαμε τα τελευταία επτά με οκτώ χρόνια επειδή απλά την ξεχάσαμε», είπε χαρακτηριστικά ο «Σβάινι» για να προσθέσει στη συνέχεια: «Είχαμε μόνο συγκεντρωθεί στο πώς θα κάνουμε ωραίες μεταβιβάσεις».

