Ο έμπειρος μέσος της Άρσεναλ, Γκράνιτ Τζάκα, πλησιάζει στην επιστροφή του στη Γερμανία, με τον Ντέκλαν Ράις να τον αντικαθιστά στο Emirates Stadium.

Η μεταγραφή του Γκρανίτ Τζάκα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, την οποία διευθύνει ο Τσάμπι Αλόνσο, δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά οι συζητήσεις προχωρούν. Το βρετανικό «Athletic» ανέφερε τον Μάιο ότι η γερμανική ομάδα είχε ξεκινήσει συζητήσεις με την Άρσεναλ για τον διεθνή Ελβετό.

Θυμίζουμε ότι ο έμπειρος άσος ήταν πολύ κοντά να αποχαιρετήσει την Άρσεναλ πριν από δύο χρόνια, αλλά οιδιαπραγματεύσεις με την Ρόμα δεν προχώρησαν σε dea;. Στη συνέχεια, ο μέσος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον σύλλογο της Premier League τον Αύγουστο του 2021, αλλά υπάρχουν πολλές πιθανότητες να επιστρέψει στη Γερμανία ένα χρόνο πριν από τη λήξη του συμβολαίου του.

Ο Τζάκα εντάχθηκε στην Άρσεναλ από την Γκλάντμπαχ το 2016. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο «Emirates» έχει πραγματοποιήσει 297 συμμετοχές για τον σύλλογο, σκοράροντας 23 γκολ και δίνοντας 29 ασίστ. Ήταν μέλος των ομάδων της Άρσεναλ που κατέκτησαν το Κύπελλο Αγγλίας το 2017 και το 2020, ξεκινώντας και στους δύο τελικούς, ενώ κατέκτησε επίσης το Community Shield το 2018 και το 2020.

Τον Σεπτέμβριο του 2019 αντικατέστησε τον Κοσιελνί ως αρχηγός των «Κανονιέρηδων», αλλά ο τίτλος του αφαιρέθηκε, ως γνωστόν, δύο μήνες αργότερα, μετά από έναν έντονο διαπληκτισμό με τους οπαδούς κατά τη διάρκεια της ισοπαλίας 2-2 της Άρσεναλ με την Κρίσταλ Πάλας τον Οκτώβριο.

Arsenal are in discussions to sell 30-year-old Granit Xhaka with 1-year remaining on his contract to Bayer Leverkusen. 🇨🇭



The fee for the sale will be €25m. 💰



[via @skysports_sheth]. pic.twitter.com/AO5ujTarqt