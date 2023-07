Παίκτης της Μπάγερν Μονάχου πρέπει να θεωρείται ο Κιμ Μιν-Τζε, καθώς ο Νοτιοκορεάτης στόπερ ετοιμάζεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, μετά τις οποίες τα 47 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας του θα καταβληθούν στη Νάπολι.

Νέος... βράχος για την άμυνα της Μπάγερν Μονάχου! Οι Βαυαροί είχαν ήδη συμφωνήσει με τον Κιμ Μιν-Τζε αλλά πλέον φαίνεται πως απομένουν μόνο τα τυπικά ώστε ο Νοτιοκορεάτης στόπερ να γίνει κάτοικος «Allianz Arena». Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 26χρονος θα βρεθεί στο Μόναχο αυτή την εβδομάδα ώστε να περάσει τα ιατρικά του και να υπογράψει ως το 2028.

Ο Κιμ υπήρξε ένας από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους η Νάπολι κατέκτησε το πρωτάθλημα Ιταλίας, αφού στην πρώτη του σεζόν στη Serie A (είχε πάρει μεταγραφή από τη Φενερμπαχτσέ) εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του. Η Μπάγερν Μονάχου θα κάνει δικό της τον υψηλόσωμο αμυντικό πληρώνοντας στους Παρτενοπέι τα 47 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας του.

EXCL: Kim Min-jae will undergo medical tests with Bayern this week, currently scheduled on Wednesday. 🚨🔴🇰🇷 #FCBayern



Bayern will trigger the release clause from Napoli right after, could be this week too.



Here we go since last week, confirmed. pic.twitter.com/xY9GYXTJ5N