Όπως αναφέρει το γερμανικό Sky Sports, ο Χάρι Κέιν επικοινώνησε στην Μπάγερν Μονάχου πως αν αποχωρούσε από την Τότεναμ θα επιθυμούσε να μετακομίσει στη Βαυαρία και πλέον είναι ο No.1 μεταγραφικός στόχος της ομάδας του Τούχελ.

Μόνο εξασφαλισμένη δεν δείχνει να είναι η παρουσία του Χάρι Κέιν στην Τότεναμ και την επόμενη σεζόν. Το συμβόλαιό του με τους Σπερς άλλωστε λήγει το καλοκαίρι του 2024 και, όσο δεν ανανεώνει, η τρέχουσα μεταγραφική περίοδος φαντάζει ως η τελευταία ευκαιρία των Λονδρέζων να τον πουλήσουν και να βάλουν στα ταμεία τους ένα ιδιαίτερα... παχουλό ποσό.

Το όνομα του Άγγλου φορ ήδη έχει «παίξει» πολύ για τους μεγαλύτερους συλλόγους του πλανήτη, ωστόσο η τσουχτερή τιμή του απέτρεψε τόσο τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όσο και τη Ρεάλ Μαδρίτης από το να προχωρήσουν για την υπογραφή του.

News #Kane: Internally and after new rounds, he‘s the top striker transfer target now.



➡️ Still difficult but #FCBayern got the signal from Kane that Bayern is his preferred destination. #COYS



Bayern bosses, planning the next steps now. Bayern optimistic to get Kane for less… pic.twitter.com/9zOi3MHBYN