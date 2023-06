Ο Γιουσουφά Μουκοκό δέχθηκε καταιγισμό από ρατσιστικά σχόλια στα social media μετά το χαμένο του πέναλτι στο Γερμανία-Ισραήλ 1-1 για το Euro U21 και μετά το ματς ξέσπασε, τονίζοντας τις διακρίσεις που υφίστανται οι μαύροι παίκτες των Πάντσερ.

Η αποτυχημένη πρεμιέρα της Γερμανίας στο EURO κάτω των 21 (1-1 κόντρα στο Ισραήλ) έδωσε την αφορμή σε ανεγκέφαλους να κατακλύσουν τα social media και να επιτεθούν ρατσιστικά στον Γιουσουφά Μουκοκό και τον συμπαίκτη του, Τζέσικ Νγκανκάμ.

Αμφότεροι οι δύο τελευταίοι έχασαν πέναλτι στη διάρκεια του ματς (ο πρώτος στο 3', ο δεύτερος στο 80') κι εκτός από την πικρή γεύση που τους άφησε το ματς, κλήθηκαν να διαβάσουν δεκάδες tweets που έγραφαν τα ονόματά τους πλάι σε emoji πιθήκων.

Μιλώντας στα γερμανικά Μέσα μετά το τέλος του αγώνα, ο 18χρονος στράικερ της Ντόρτμουντ φρόντισε να μην αφήσει ασχολίαστο το συμβάν και ξέσπασε, τονίζοντας ότι όταν με κάθε αποτυχία των Πάντσερ βγαίνουν στην επιφάνεια ανάλογες ρατσιστικές συμπεριφορές σε βάρος των μαύρων παικτών της εθνικής.

«Όταν νικάμε είμαστε Γερμανοί, όταν χάνουμε αρχίζουν τα σχόλια με τους πιθήκους»

Ο Τζέσικ (Νγκανκάμ) δέχθηκε τέτοια σχόλια, εγώ δέχθηκα τέτοια σχόλια. Αυτά τα πράγματα δεν ανήκουν στο ποδόσφαιρο»

Προσπαθούμε να βοηθήσουμε την ομάδα. Είναι αηδιαστικό όταν δέχεσαι τέτοια σχόλια. Αυτή τη φορά πόνεσε. Κανείς δεν χάνει πέναλτι επίτηδες. Έχω αρχίσει να φτάνω στα όριά μου. Είναι καιρός να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα εναντίον.

Λυπάμαι ιδιαίτερα για τον Τζέσικ, που έχει επηρεαστεί πολύ από ό,τι συνέβη. Είναι πολύ στενοχωρημένος κι απογοητευμένος, προσπάθησα να τον ανεβάσω.

Είμαστε όλοι το ίδιο, ματώνουμε με το ίδιο αίμα. Τι σημαίνει αυτό; Είμαστε όλοι μαζί μια παρέα παιδιών που τους αρέσει να παίζουν ποδόσφαιρο», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Youssoufa Moukoko after missing his penalty against Israel today: "When we win we're all Germans and when we lose we're black and monkeys. Things like that just don't belong in football. It's disgusting." pic.twitter.com/0a7OcHThsA