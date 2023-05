Η Χάιντεχαϊμ με γκολ στο 90+9' έκανε την ανατροπή στην έδρα της υποβιβασμένης Ρέγκενσμπουργκ από 2-0, νίκησε με 2-3 και ακολουθεί τη Ντάρμασταντ στην Bundesliga. Στα μπαράζ με την Στουτγκάρδη του Ντίνου Μαυροπάνου το Αμβούργο που... πανηγύριζε την άνοδο.

Μια μέρα μετά το θρίλερ της Bundesliga «τρελή» κατάληξη είχε και η δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας! Το Αμβούργο νίκησε με 0-1 στην έδρα της Σαντχάουσεν, την ώρα που τελείωσε το ματς η Χάιντεχαϊμ έχανε με 2-1 στην έδρα της υποβιβασμένης Ρέγκενσμπουργκ και με βάση αυτά τα αποτελέσματα εξασφάλιζε την απευθείας άνοδο. Οι οπαδοί των Δεινοσαύρων μπήκαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πανηγύριζαν έξαλλα την επιστροφή στην πρώτη κατηγορία ύστερα από πέντε χρόνια, όμως τελικά τα δεδομένα άλλαξαν.

Hamburg fans celebrating promotion, unbeknown Heidenheim have just equalised in Regensburg.



Heidenheim need one more goal deep into injury time. pic.twitter.com/1FeEVPps3z