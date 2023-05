Το σχέδιο της γερμανικής ένωσης ποδοσφαίρου για τη σύναψη συνεργασίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ με έναν επενδυτή ιδιωτικών κεφαλαίων προσέκρουσε πάνω στον τοίχο που ύψωσαν οι οπαδοί που αγωνίστηκαν σθεναρά κατά της ιδέας τις τελευταίες εβδομάδες.

Για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Μπορούσια Ντόρτμουντ Γιόακιμ Βάτσκε, αυτή θα έπρεπε να ήταν μια εβδομάδα νίκης και γιορτής, με τον σύλλογό του μόλις μία νίκη μακριά από τον πρώτο τίτλο της Bundesliga σε μια δεκαετία. Την Τετάρτη, ωστόσο, ο Βάτσκε υπέστη μια μεγάλη προσωπική ήττα στον πρόσθετο ρόλο του ως πρόεδρος εποπτικού συμβουλίου της γερμανικής ομοσπονδίας (DFL), όταν η πρόταση για ένταξη στην Bundesliga σε μια συνεργασία πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ με έναν επενδυτή ιδιωτικών κεφαλαίων απορρίφθηκε.

Για μήνες, ο επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Γερμανίας και τα προσωρινά διευθυντικά στελέχη της DFL Axel Hellmann και Oliver Leki εργάζονταν για να πείσουν τους 36 συλλόγους που απαρτίζουν την Bundesliga και την Bundesliga 2 να υπερψηφίσουν ένα σχέδιο για την εξασφάλιση επένδυσης 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από μια εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων.

Σε αντάλλαγμα, ο επενδυτής - οι τρεις πιθανοί υποψήφιοι ήταν η Advent, η Blackstone και η CVC - θα λάμβανε το 12,5% των κερδών από μια νέα θυγατρική εταιρεία της DFL, την «DFL MediaCo», η οποία θα διαχειριζόταν και θα πουλούσε τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης της Bundesliga, για 20 χρόνια!

Αλλά η πρόταση που κατατέθηκε στην έκτακτη γενική συνέλευση της DFL στη Φρανκφούρτη την Τετάρτη δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την πλειοψηφία των δύο τρίτων (24 ψήφοι) που απαιτούνταν στη μυστική ψηφοφορία, με μόνο 20 συλλόγους να ψηφίζουν υπέρ. Έντεκα καταψήφισαν —μεταξύ των οποίων η Κολωνία, η Στουτγάρδη και η Ζανκτ Πάουλι— και πέντε απείχαν.

«Μερικές φορές, τα πράγματα είναι απλά στη ζωή», παραδέχτηκε ο Βάτσκε, σε συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε. «Αυτή είναι η δημοκρατία. Είχαμε την πλειοψηφία [υπέρ] αλλά όχι την πλειοψηφία που θέλαμε. Αυτό είναι το τέλος του θέματος».

Οι Βάτσκε, Χέλμαν, Leki και άλλοι υποστηρικτές της προτεινόμενης συμφωνίας είχαν υποστηρίξει ότι το γερμανικό ποδόσφαιρο χρειάζεται σημαντικές επενδύσεις για να αποφευχθεί να μείνει πίσω από αντίπαλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα μετάδοσης, η Bundesliga υστερεί πολύ σε σχέση με την Premier League της Αγγλίας, της οποίας η τρέχουσα διεθνής συμφωνία δικαιωμάτων είναι 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2022 και 2025 κι εκείνη της κορυφαίας κατηγορίας της Γερμανίας, η οποία βρίσκεται στα 170 εκατομμύρια ευρώ ετησίως είναι νάνος.

Επιπλέον, οι αγγλικοί σύλλογοι είναι επίσης πιο ελκυστικοί για πλούσιους επενδυτές και ιδιοκτήτες, χωρίς περιορισμούς από τον λεγόμενο κανόνα 50+1 που ορίζει ότι οι γερμανικοί σύλλογοι πρέπει να παραμένουν υπό τον έλεγχο της πλειοψηφίας των μελών τους. Και έτσι, με τους συλλόγους απρόθυμοι και μη ικανοί να μπορούν να ανοιχτούν σε σημαντικές επενδύσεις σε ατομικό επίπεδο, το σχέδιο DFL προέβλεπε επενδύσεις στο πρωτάθλημα στο σύνολό του, με το νέο κεφάλαιο να επενδυθεί στην ψηφιοποίηση και μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα περιεχομένου (40% ), γήπεδα, ακαδημίες νέων και άλλες υποδομές συλλόγων (45%) και οι υπόλοιπες ελεύθερες επενδύσεις σε παίκτες (15%).

Ωστόσο, τα σχέδια, τα οποία αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης τον Φεβρουάριο, γρήγορα αντιμετώπισαν αντιδράσεις από υποστηρικτές, αλλά και από ορισμένους συλλόγους, ιδίως από τις Κολωνία και Ζανκτ Πάουλι, οι οποίες εξέφρασαν ανησυχίες για τα επίπεδα επιρροής ενός πιθανού επενδυτή σε αντάλλαγμα μιας εισφοράς μετρητών καθώς και αμφιβολίες σχετικά με τη διανομή των χρημάτων.

«Με τη σύναψη συνεργασίας με έναν επενδυτή ιδιωτικών μετοχών για μια περίοδο 20 ετών, οι σύλλογοι της Bundesliga θα έχαναν μέρος της ελευθερίας τους να λαμβάνουν αποφάσεις», αναφέρεται σε δήλωση της Κολωνίας, απορρίπτοντας την ιδέα.

Οι Βάτσκε, Χέλμαν και Λέκι είχαν επανειλημμένα επιμείνει ότι η επιρροή ενός επενδυτή θα ήταν αυστηρά περιορισμένη και ότι δεν θα είχαν καμία επιρροή στη μορφή του διαγωνισμού, σε μια προσπάθεια να κατευνάσουν τους φόβους για περαιτέρω διάσπαση του εβδομαδιαίου προγράμματος προς όφελος της τηλεόρασης, αντικοινωνικές ώρες έναρξης που ταιριάζουν στο ξένο κοινό ή την προοπτική ανταγωνιστικών παιχνιδιών στο εξωτερικό.

Αυτή την εβδομάδα, ωστόσο, εμπιστευτικά έγγραφα DFL που διέρρευσαν στο Sportschau αποκάλυψαν ότι ένας επενδυτής θα είχε πράγματι μια μορφή βέτο σε "σημαντικά θέματα". Τα αιτήματα προς την Ομοσπονδία για διευκρινίσεις σύμφωνα με πληροφορίες, έμειναν αναπάντητα.

Πριν από την ψηφοφορία της Τετάρτης, ο πρόεδρος της Ζανκτ Πάουλι, είπε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NDR ότι ο σύλλογός του θα εξέταζετο ενδεχόμενο να συζητήσει με έναν επενδυτή «αν ήταν απολύτως σαφές τι θα συμβεί με τα χρήματα, ότι δεν θα διανεμηθούν απλώς άδικα όπως τώρα και δεν θα κατέστρεφε περαιτέρω τον ανταγωνισμό».

The German Football League (DFL) is today expected to vote on plans to accept €2bn private equity investment in return for a % of future TV revenues.



Many supporters - and some clubs - are opposed to the idea.



Full background on @dw_sports ➡️ https://t.co/R2vC93fGfE pic.twitter.com/5aztdQ5DJc