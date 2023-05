Ο εκτελεστικός διευθυντής της Μπάγερν Μονάχου, Όλιβερ Καν, αποκάλυψε ότι οι Βαυαροί έκαναν ότι μπορούσαν για να αποκτήσουν τον Έρλινγκ Χάαλαντ αλλά δεν ήθελαν να σπάσουν τη μεταγραφική πολιτική της ομάδας.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι ένα από τα πιο hot ονόματα φέτος! Τα γκολ του μιλούν από μόνα τους. Στην Premier League έχει ήδη σπάσει το ρεκόρ τερμάτων σε μία σεζόν (35) και κανείς δεν ξέρει πού είναι το ταβάνι του. Η Μάντσεστερ Σίτι έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη το περασμένο καλοκαίρι πληρώνοντας τη ρήτρα του και προσφέροντάς του ένα ηγεμονικό συμβόλαιο, κερδίζοντας έτσι πολλούς άλλους μνηστήρες που ήθελαν να τον κάνουν δικό τους. Ανάμεσά τους ήταν και η Μπάγερν Μονάχου.

Αυτό ομολόγησε και ο Όλιβερ Καν, ο οποίος όπως αποκάλυψε έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να υπογράψει τον Νορβηγό διεθνή μέχρι που αναγκάστηκε να κάνει πίσω σεβόμενη τη μεταγραφική πολιτική της ομάδας. «Δοκιμάσαμε τα πάντα για τον Έρλινγκ Χάαλαντ πριν από ένα χρόνο και φτάσαμε στα οικονομικά μας όρια», εξήγησε ο εκτελεστικός διευθυντής των Βαυαρών ο οποίος διευκρίνισε ότι «έπρεπε να αποφασίσουμε αν θα σπάσουμε ή όχι το μισθολογικό μας σύστημα, αλλά δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για αυτό. Η Μπάγερν δεν είναι έτσι».

Τελικά, η πρωταθλήτρια Γερμανίας, που είδε τον πρώτο της σκόρερ Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να ετοιμάζει βαλίτσες για Καταλονία, δεν αντικατέστησε ποτέ τον Πολωνό και η έλλειψη ενός «killer» τη φετινή σεζόν της έχει κοστίσει.

