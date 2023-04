Σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα αναμένεται να γίνει συνάντηση στα υψηλά κλιμάκια της Μπάγερν για να αποφασιστεί το μέλλον του Όλιβερ Καν.

Μία μερά μετά τις δηλώσεις του Όλιβερ Καν περί «παικτών που πρέπει να «κουνήσουν τον κ@λο τους» για να πιάσει η ομάδα τους στόχους της, μετά την ήττα από την Μάιντς το Σάββατο (23/04), κι ενώ η περιρρέουσα ατμόσφαιρα δεν ήταν ήδη η καλύτερη για κείνον, θα υπάρξει συνάντηση στις 22 Μαΐου σύμφωνα με την «Bild» στα υψηλά κλιμάκια της Μπάγερν Μονάχου προκειμένου να αποφασιστεί το μέλλον του.

