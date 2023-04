Τραγική είδηση από τη Γερμανία, εκεί όπου ένας οπαδός της Σάλκε κατέρρευσε στις κερκίδες κατά τη διάρκεια του ματς κόντρα στη Λεβερκούζεν και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή.

Σε δεύτερη μοίρα μπήκε το ποδόσφαιρο λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στη Σάλκε και τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στην έδρα της πρώτης. Κι αυτό διότι ένας οπαδός των Βασιλικών Μπλε που βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε στην εξέδρα. Οι γιατροί της ομάδας κατευθύνθηκαν άμεσα προς το μέρος του και του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο αυτές δεν αποδείχθηκαν αρκετές για να κρατήσουν τον άντρα στη ζωή.

«Όντας συντετριμμένοι, αναφέρουμε ότι ένας οπαδός κατέρρευσε στη νότια κερκίδα σήμερα και πέθανε παρά τις προσπάθειες ανάνηψης. Οι σκέψεις μας είναι με τους φίλους και την οικογένειά του. Αναπαύσου εν ειρήνη», ανέφερε ο σύλλογος σε επίσημη ανακοίνωσή του.

We are devastated to report that a fan collapsed in the south stand today and passed away despite attempts at resuscitation.



Our thoughts are with their friends and family. Rest in peace. pic.twitter.com/63XbypfTpG