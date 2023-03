Παρελθόν από την Μπάγερν Μονάχου αποτελεί ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, με τον βαυαρικό σύλλογο να ανακοινώνει την απομάκρυνση του 35χρονου κόουτς και παράλληλα την... αντικατάστασή του από τον Τόμας Τούχελ.

Τα δημοσιεύματα που έσκασαν σαν... βόμβα στον κόσμο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και ήθελαν την Μπάγερν Μονάχου να βάζει τέλος στη συνεργασία της με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν επιβεβαιώθηκαν πλήρως, μιας και οι Βαυαροί με... συνοπτικές διαδικασίες ανακοίνωσαν και επίσημα την απομάκρυνση του 35χρονου τεχνικού από τον πάγκο τους. Οι δύο πλευρές συναντήθηκαν στο Μόναχο, ενώ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Γερμανός δεν έκρυψε την έκπληξη και την απογοήτευσή του όσον αφορά την απομάκρυνσή του.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, ήταν αρκετά απρόοπτη, με τον ίδιο τον νεαρό κόουτς να μαθαίνει αρχικά την απόφαση της διοίκησης του club την ώρα που βρισκόταν σε... διακοπές για σκι στην Αυστρία.

Ο Νάγκελσμαν ανέλαβε την Μπάγερν το καλοκαίρι του 2021, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα και δύο Super Cup, ενώ φέτος στο Champions League μετρά οκτώ νίκες σε οκτώ παιχνίδια. Ακόμα κι έτσι ωστόσο, οι Πρωταθλητές Γερμανίας αποφάσισαν πως το μέλλον τους θα είναι πιο... λαμπερό με την ομάδα στα χέρια του Τόμας Τούχελ, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα από το κλαμπ με συμβόλαιο διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2025.

Στην ξαφνική απόφαση της διοίκησης καθοριστικό ρόλο έπαιξε, σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, ο κίνδυνος απώλειας του treble, με την Μπάγερν στο πρωτάθλημα να βρίσκεται έναν βαθμό πίσω από την πρωτοπόρο Ντόρτμουντ, αλλά και τα απαιτητικά παιχνίδια που ακολουθούν απέναντι στους Βεστφαλούς, τη Φράιμπουργκ και τη Μάντσεστερ Σίτι.

Από τη στιγμή πάντως που ο Νάγκελσμαν απομακρύνθηκε - και δεν απολύθηκε - από την Μπάγερν Μονάχου, θα συνεχίσει να πληρώνεται κανονικά από τους Βαυαρούς μέχρι να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ή μέχρι να λήξει το συμβόλαιό του το 2026.

❗️News #Nagelsmann: He is already aware of the decision since yesterday. He will be informed of the final decision today. Important: He will be released. NOT sacked. He remains on the payroll until he finds a new club. Zembrod/Toppmöller will also have to leave. @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/e0jQtaxMrr