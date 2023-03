Σύμφωνα με τον Μάνουελ Βετ, η Μπάγερν Μονάχου έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Αλφόνσο Ντέιβις.

Ο δημοσιογράφος Μάνουελ Βετ αποκάλυψε μέσω tweet του πως η Μπάγερν Μονάχου έχουν ξεκινήσει συνομιλίες με τον Αλφόνσο Ντέιβις για την ανανέωση του συμβολαίου του το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2025.

Ο 22χρονος Καναδός αριστερός μπακ, που δεν είχε ξεκινήσει καλά την σεζόν, επέστρεψε στα συνηθισμένα του στάνταρ μετά και την έλευση στην ομάδα του Ζοάο Κανσέλο, που έφερε συναγωνισμό και πίεση στον Ντέιβις, κάτι που φάνηκε πως τον κινητοποίησε για να επανέλθει στα υψηλά του στάνταρ.

Φέτος, έχει πραγματοποιήσει 31 συμμετοχές με την Μπάγερν Μονάχου έχοντας σκοράρει τρία τέρματα και δώσει οκτώ ασίστ σε 2.443 αγωνιστικά λεπτά.

By the way, Alphonso Davies has been excellent since #Bayern signed João Cancelo. There was a spell after the World Cup when he seemed a bit off his game.



No surprise that there is now talks of a new long-term contract. Talks have already started. #CanMNT. pic.twitter.com/PGciuC3Rl3