Τζαμάλ Μουσιάλα: Το παιδί θαύμα της Μπάγερν Μονάχου που συμμετέχει σε γκολ κάθε 54'! (vid)

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα, ύστερα από μια... παύση δύο αγωνιστικών, επέστρεψε στην αγαπημένη του συνήθεια: Να σκοράρει!

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα είναι το... παιδί θαύμα της Μπάγερν Μονάχου. Ο 19χρονος, σε μια σεζόν όπου οι Βαυαροί, δεν χαρακτηρίζονται από τη σταθερότητά τους, είναι εδώ για να κάνει... όργια εντός των αγωνιστικών χώρων.

Σε 27 ματς έως τώρα, έχει 14 γκολ και 10 ασίστ. Μάλιστα, το ακόμα πιο αξιοπρόσεκτο είναι πως συμμετέχει σε γκολ της ομάδας του κάθε 54 λεπτά.

Ο διεθνής Γερμανός μεσοεπιθετικός, στα 19 ματς πρωταθλήματος, δεν είχε γκολ ή ασίστ μόλις σε 6 ματς απ' αυτά που έπαιξε (με την Μπόχουμ ήταν εκτός λόγω τραυματισμού.

Χαρακτηριστικά, δεν τον είδαμε να... κάνει τα δικά του με Ουνιόν Βερολίνο, Φράιμπουργκ, Λειψία, Κολωνία και Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Με τη Βόλφσμπουργκ επέστρεψε στο σκοράρισμα, ενώ από την 11η έως την 14η αγωνιστική είχε γκολ σε τέσσερις σερί αγωνιστικές.

Συνολικά, ο Μουσιάλα, αν και είναι μόλις 19 ετών μετράει με τη Μπάγερν Μονάχου, 105 ματς, 29 γκολ και 17 ασίστ!

