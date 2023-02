Οπαδοί του Ανόβερο μπήκαν στο γήπεδο της μισητής αντιπάλου τους Μπραουνσβάιγκ πριν το ματς της κόντρα στην Χάιντενχαϊμ και σχημάτισαν στην σέντρα το σήμα της ομάδας τους.

Επικό τρολάρισμα ετοίμασαν οι φίλαθλοι της ομάδας του Ανόβερο σε κείνους της αιώνιας εχθρού της, Μπραουνσβάιγκ, αφού μπήκαν κρυφά στο γήπεδό της το βράδυ της Παρασκευής (03/02) και ζωγράφισαν στην σέντρα του γηπέδου τον αριθμό ''96'' χρησιμοποιώντας λάδι, που σε συνδυασμό με το πράσινο του χορταριού δημιούργησε το σήμα της ομάδας τους.

Επειεδή το σχέδιο αυτό δεν ήταν δυνατό να σβηστεί μέχρι και την έναρξη του αγώνα της Άιντραχτ Μπραουνσβάιγκ με την Χάιντενχαϊμ, οι οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας πήγαν κι έγραψε τέσσερις γύρω από την σέντρα «όχι ευχαριστώ» απαντώντας έτσι στους... εμπνευστές του τρολαρίσματος αυτού.

Ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί πως επρόκειται για οπαδούς της ομάδας του Ανόβερο, ωστόσο όλες οι ενδείξεις οδηγούν εκεί.

Για την ιστορία οι γηπεδούχοι τελικά επικράτησαν με 2-0 των φιλοξενουμένων.

Hannover 96 fans broke into the stadium of their arch-rivals Eintracht Braunschweig last night and burned "96" into the center circle ahead of today's game against Heidenheim. 😅 pic.twitter.com/H51ahllTzE