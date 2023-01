«Ναι» φαίνεται πως είπε τελικά η Γκλάντμπαχ στο... ψηστήρι της Μπάγερν για τον Γιαν Ζόμερ, ο οποίος αναμένεται απόψε (18/01) στο Μόναχο για να περάσει τα ιατρικά.

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Μάνουελ Νόιερ, το βλέμμα της Μπάγερν ήταν στραμμένο μόνο σε αυτόν. Ο Γιαν Ζόμερ ήταν εξ αρχής ο εκλεκτός της για τη θέση κάτω από τα δοκάρια και πλέον αναμένεται να φορέσει τη φανέλα του βαυαρικού συλλόγου. Μπορεί η Γκλάντμπαχ να φαινόταν ανένδοτη στις διαπραγματεύσεις με τους πρωταθλητές Γερμανίας, μα σύμφωνα με το Sky Sports της χώρας, οι δύο ομάδες πλέον τα έχουν βρει σε όλα για την μεταγραφή του Ελβετού τερματοφύλακα.

Ο Ζόμερ θα στοιχίσει 8 εκατομμύρια και θα υπογράψει συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο «Allianz Arena» ως το 2025, ενώ η συμφωνία περιλαμβάνει και bonus ύψους 1,5 εκατομμυρίου για τη Μπορούσια. Μάλιστα, ο 34χρονος αναμένεται να μεταβεί απόψε κιόλας (18/01) στο Μόναχο για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και ανακοινωθεί από το club.

❗️❗️❗️News BREAK #Sommer: TOTAL AGREEMENT between Bayern & Gladbach as per @Blick_Sport and confirmed ✅ Sommer is on his way to Munich. Medical tonight. Transfer fee 8+1,5 (!!!) @westsven @Sky_Torben @Sky_Marc @SkySportDE 🇨🇭 pic.twitter.com/KY8zJh5m9H