Την περίπτωση του Άντονι Ελάνγκα φαίνεται πως εξετάζει η Ντόρτμουντ, η οποία θα επιχειρήσει να τον πάρει δανεικό από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η κατακόρυφη άνοδος του Μάρκους Ράσφορντ σε συνάρτηση με την προσθήκη του Άντονι από το Άγιαξ έχουν περιορίσει τον αγωνιστικό χρόνο του Άντονι Ελανγκά, ο οποίος ενδεχομένως να επιχειρήσει μια προσωρινή έξοδο από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Και η λύση στο πρόβλημά του φαίνεται πως ακούει στο όνομα... Ντόρτμουντ! Σύμφωνα με πληροφορίες του «Talk Sport» που επιβεβαιώνονται και από τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Βεστφαλοί θέλουν να κλείσουν ως δανεικό τον Σουηδό επιθετικό που από την πλευρά του είναι ανοικτός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στη Bundesliga.

Πλέον το... μπαλάκι βρίσκεται στη μεριά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που πρέπει να αποφασίσει το μέλλον του Ελάνγκα, την ίδια στιγμή που και η Έβερτον φέρεται να έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του.

Τη φετινή σεζόν ο 20χρονος επιθετικός έχει καταγράψει 13 συμμετοχές στην Premier League, τις περισσότερες ως αλλαγή, σημειώνοντας ένα γκολ και μια ασίστ.

