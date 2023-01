Ο Γιαν Ζόμερ εξέφρασε στη διοίκηση της Γκλάντμπαχ την επιθυμία του να συνεχίσει στη Μπάγερν Μονάχου και η Μπορούσια θα την εκπληρώσει αν ικανοποιηθεί οικονομικά.

Ο Μάνουελ Νόιερ έσπασε το πόδι του κάνοντας σκι και χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση, με αποτέλεσμα να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν και η Μπάγερν Μονάχου θα βγει στην αγορά για την μεταγραφή τερματοφύλακα. Ψηλά στη λίστα των Βαυαρών είναι η περίπτωση του Γιαν Ζόμερ με τον Ελβετό κίπερ να θέλει να «αρπάξει» την ευκαιρία του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Γερμανία ο διεθνής «πορτιέρε» εξέφρασε την επιθυμία του στη διοίκηση της Γκλάντμπαχ να συνεχίσει την καριέρα του στη Μπάγερν. Οι άνθρωποι της Μπορούσια δεν είναι αρνητικοί στο εν λόγω ενδεχόμενο αρκεί βέβαια να ικανοποιηθούν οικονομικά, με τις απαιτήσεις τους να κυμαίνονται στα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

O Ζόμερ βρίσκεται στη Γκλάντμπαχ από το καλοκαίρι του 2014 όταν αγοράστηκε από τη Βασιλεία αντί εννέα εκατομμυρίων ευρώ. Την τρέχουσα σεζόν μετράει έντεκα συμμετοχές, με τέσσερα «clean sheets» και αγωνίστηκε τρεις φορές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ με την Ελβετία.

