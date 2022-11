Ουπαμεκανό: Ο αμυντικός της Μπάγερν έκανε μαθήματα με τραγουδιστή όπερας για να μπορεί να φωνάζει στους συμπαίκτες του!

Ο 24χρονος αμυντικός της Μπάγερν Μονάχου, Νταγιό Ουπαμεκανό, αποκάλυψε σε συνέντευξή το στην «Equipe» ότι έκανε μαθήματα με τραγουδιστή όπερας για να μπορεί να φωνάζει στους συμπαίκτες του στο γήπεδο.

Ο Νταγιό Ουπαμεκανό διανύει τη δεύτερη σεζόν του στη Μπάγερν Μονάχου μετρώντας 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Ο 24χρονος αμυντικός πέρυσι ήταν από τους παίκτες που δέχθηκαν την περισσότερη κριτική μετά τον αποκλεισμό στο Champions League -στα προημιτελικά- από τη Βιγιαρεάλ. Πράγματι ο Γάλλος πρώην παίκτης της Λειψίας δεν έκανε καλή σεζόν, αλλά τα πράγματα φαίνεται να έχουν βελτιωθεί εμφανώς φέτος κάτι που εκτίμησε και ο Ντιντιέ Ντεσάν προσφέροντάς του μια θέση στο ρόστερ για το Μουντιάλ του Κατάρ.

Ακόμη και στο παρελθόν όμως, στα πρώτα του βήματα στο άθλημα, είχε να ξεπεράσει αρκετές δυσκολίες. Ως παιδί είχε μεγάλο ταλέντο, αλλά πάλευε να καθιερωθεί, και γι' αυτό δούλεψε σε πολλές πτυχές για να μπορέσει να ανθίσει. Αυτή η βελτίωση δεν σχετίζεται μόνο με την απόδοσή του στον αγωνιστικό χώρο όπως θα περίμενε κανείς, αλλά και στη φωνή!

Ναι, καλά διαβάσατε. Ο Γάλλος αμυντικός της Μπάγερν εκμυστηρεύτηκε σε συνέντευξή του στη L'Équipe πως: «Ως αγόρι, είχα δυσκολία στην επικοινωνία με τους συμπαίκτες μου όταν ήμουν στο γήπεδο. Αυτός είναι ο λόγος που αποφάσισα να συνεργαστώ με έναν επαγγελματία για να υψώσω τον τόνο της φωνής μου με τον σωστό τρόπο. Και να μπορώ να συνεχίσω να ακούγομαι για 90 λεπτά χωρίς να χάνω την ένταση. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσα να καθοδηγώ την άμυνα».

Για να βελτιωθεί σε αυτήν την πολύ συγκεκριμένη πτυχή, ο 24χρονος στράφηκε σε έναν επαγγελματία υψίφωνο. «Ένας τραγουδιστής της όπερας με έβαλε να κάνω διάφορες ασκήσεις για να δυναμώσω τη φωνή μου, μεταξύ των οποίων και κάτι σε επίπεδο τραγουδιού».

Τα προβλήματα επικοινωνίας του Γάλλου σχετίζονταν και με τον τραυλισμό από τον οποίο υπέφερε όταν ήταν μικρός. Ο ίδιος το επιβεβαίωσε σε μια άλλη, παλαιότερη συνέντευξη στην εφημερίδα «Le Parisien»: «Υπέφερα πολλά πειράγματα όταν πήγαινα στο σχολείο, γιατί δεν μπορούσα να εκφραστώ σωστά. Δεν ήταν εύκολο, αλλά με τα χρόνια κατάφερα να σβήσω ορισμένες αμηχανίες: το βλέμμα και η κρίση των άλλων μπορεί να βαραίνουν πολύ όταν είσαι νέος, αλλά μετά ευτυχώς τα πράγματα αλλάζουν. Εκπαιδεύτηκα πολύ, μέχρι να σημειώσω πρόοδο: το να ξεπεράσω ορισμένα προβλήματα είναι απλώς ένα διανοητικό επίτευγμα».

