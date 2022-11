Ο Ντίνος Μαυροπάνος είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες επιτυχημένες αλλαγές παιχνιδιού στην Bundesliga αυτή τη σεζόν.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός κάνει μία πολύ καλή σεζόν με την Στουτγκάρδη όντας βασικός και αναντικατάστατος για τους «Σουηβούς», οι οποίοι δεν έχουν κάνει βέβαια το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος στα 12 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής στην φετινή Bundesliga έχει σκοράρει ένα γκολ κι έχει δώσει και μία ασίστ. Όμως, δεν είναι αυτά τα νούμερα που τον ξεχωρίζουν.

Σύμφωνα με την Opta, ο 24χρονος Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι εκείνος που έχει τις περισσόετερες επιτυχημένες αλλαγές παιχνιδιού στο γερμανικό πρωτάθλημα, αφού από τις 22 που έχει επιχειρήσει, έχει βρει συμπαίκτη στις 19 έχοντας ένα ποσοστό επιτυχίας ύψους 86% στις 1,16 που δοκιμάζει ανά αγώνα. Νούμερο άκρως εντυπωσιακό για έναν παίκτη που είναι κεντρικός αμυντικός.

