Κολωνία και Χόφενχαϊμ πάλεψαν για τη νίκη αλλά η... μπίλια έκατσε στην ισοπαλία, με τους Κάιντς και Λάρσεν να σκοράρουν για τις δύο ομάδες.

Κολωνία και Χόφενχαϊμ έμειναν ισόπαλες με 1-1 στην έδρα της πρώτης, στο παιχνίδι που έκλεισε την αυλαία της 12ης αγωνιστικής της Bundesliga. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο ματς και ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ μόλις στο 13ο λεπτό. Ο Μενά έκανε πολύ ωραία προσπάθεια από τα δεξιά, έβγαλε τη σέντρα και ο Φλοριάν Κάιντς τελείωσε άψογα τη φάση.

Στο 36' η ομάδα του Μπράιτενραϊτερ βρήκε την ισοφάριση. Ο Μπάουμγκατνερ «μπούκαρε» στην περιοχή από τα αριστερά, γύρισε την μπάλα και ο Λάρσεν σκόραρε από κοντά. Οι φιλοξενούμενοι αν και έμειναν με 10 παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Κάμπακ στο 87' είχαν την ευκαιρία να φύγουν με τη νίκη, αλλά η προβολή του Κράμαριτς στο 90+5' πέρασε μόλις άουτ. Με τον βαθμό της ισοπαλίας η Κολωνία ανέβηκε στη 10η θέση και η Χόφενχαϊμ στην 7η.

Entertaining end to #MD12 at the RheinEnergieStadion as #KOETSG finishes all square. 🤝🍿@FCKoeln_en | @TSGHoffenheimEN pic.twitter.com/dU2xGzSJKr