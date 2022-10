Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη τελετή το βραβείο του καλύτερου επιθετικού, το οποίο από τον περασμένο Σεπτέμβρη φέρει το όνομα του Γκερντ Μίλερ.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είναι για δεύτερη σερί βράβευση ο κορυφαίος επιθετικός της χρονιάς, ένα βραβείο που απονείμεται στον παίκτη με τα περισσότερα γκολ σε διασυλλογικό και εθνικό επίπεδο κάθε αγωνιστική σεζόν. Ο Πολωνός βρήκε τη σεζόν 2021-22 τα αντίπαλα δίχτυα 55 φορές (50 με την φανέλα της Μπάγερν, 5 με την εθνική του ομάδα) και έτσι έκανε και πάλι δικό του το βραβείο που από φέτος φέρει το όνομα του τεράστιου Γκερντ Μίλερ.

Robert Lewandowski wins the Gerd Muller Award!



Here is his speech on stage 👀#trophéeGerdMuller #ballondor pic.twitter.com/fncWH9sZfR