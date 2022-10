H Μπάγερν Μονάχου επικράτησε δια... περιπάτου της Φράιμπουργκ με 5-0 στην «Allianz Arena», άφησε πίσω της τόσο τους Αετούς όσο και τη Ντόρτμουντ και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, πίσω από την πρωτοπόρο Ουνιόν.

Επιστροφή στις νίκες στη Bundesliga για τη Μπάγερν Μονάχου. Μετά την ισοπαλία με τη Ντόρτμουντ στο «Signal Iduna Park» οι Βαυαροί συνέτριψαν με 5-0 τη Φράιμπουργκ στην «Allianz Arena», ανέβηκαν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, καθώς προσπέρασαν τόσο τους Αετούς όσο και τη Ντόρτμουντ και απέχουν τέσσερις βαθμούς από την πρωτοπόρο Ουνιόν Βερολίνου, η οποία νίκησε νωρίτερα τους Βεστφαλούς.

